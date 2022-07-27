İstanbul'da kan donduran olay! Ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe atan kadın tutuklandı

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Bahçelievler'de V.S.K. isimli kadın 22 Temmuz Cuma saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde evinin banyosunda doğum yaptı. V.S.K ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeği saat 01.00 sıralarında çöpe attı. Polis ekipleri, çöplerin boşaltımının yapıldığı merkezde arama yapmalarına rağmen cesedi bulamadı.

BANYODA DOĞUM YAPTI

Gözaltına alınan V.S.K. emniyetteki ifadesinde, 2021 Kasım ayında O.U ile tanıştığını ve O.U'nun kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Bu ilişkiden hamile kaldığını iddia eden V.S.K. ifadesinde ailesinden gizli doğum yaptığını ve bebeği çöpe attığını da belirtti.

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"CİNSEL SALDIRI" SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Polis, O.U.'yu Bayrampaşa'daki evinde gözaltına aldı. Şüpheli O.U. emniyetteki işlemlerinin ardından "Cinsel Saldırı" suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

BEBEĞİNİ ÇÖPE ATAN ANNE TUTUKLANDI

V.S.K. ise sevk edildiği adliyede "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan V.S.K.'nın ölü doğduğunu ve çöpe attığını iddia ettiği bebeğin bulunması için atık merkezinde aramalar sürüyor.