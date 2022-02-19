İstanbul'da kan donduran olay: 3 yaşındaki oğlunun boğazını kesti

Olay, saat 14.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Cinnet getirdiği iddia edilen anne Sarah Olabi (25), 3 yaşındaki oğlu Mohammed Tohan'ı boğazını keserek öldürdü. Eve gelen yakınlarının polise haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, kadını gözaltına aldı. Polis olay yeri inceleme ekipleri de cinayetin işlendiği eve gelerek incelemelerde bulundu. Savcının incelemelerinin ardından minik çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Katil zanlısı kadının polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.