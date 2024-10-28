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İstanbul'da kan donduran olay: 3 yaşındaki çocuk ve kargo firması şoförü hayatını kaybetti

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#İstanbul#Esenyurt#Kaza
İstanbulda kan donduran olay: 3 yaşındaki çocuk ve kargo firması şoförü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 16:13

Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etti.

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Edinilen bilgilere göre, olay, Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. 34 LS 0371 plakalı aracıyla seyreden kargo firması şoförü Erdal Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı. Çocuk olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, şoför Erdal Ç. ise olayın şoku ile olay yerinden kaçtı.

İstanbulda kan donduran olay: 3 yaşındaki çocuk ve kargo firması şoförü hayatını kaybetti

VİCDAN AZABI YAŞAYIP CANINA KIYDI

Birkaç sokak ilerleyen şoför Erdal Ç., kenara çekerek kendini araca kilitledi. Vicdan azabı yaşayan şoför Erdal Ç., bıçağıyla kendi boğazını keserek intihar etti. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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#İstanbul#Esenyurt#Kaza

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