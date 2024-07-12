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İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti! Boğarak öldürüp parçalara ayırdı

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#Kadın Cinayeti#Beylikdüzü#Vahşet
İstanbulda kan donduran kadın cinayeti Boğarak öldürüp parçalara ayırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 13:02

İstanbul Beylikdüzü'nde F.D., 23 yaşındaki E.R.A.'yı boğarak öldürerek cesedini 6 parçaya ayırdı. Poşetle bir inşaata atılan ceset, polis ekiplerince bulundu. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, olay, Beylikdüzü Sahil Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. 20 gündür kayıp olduğu öğrenilen 23 yaşındaki E.R.A.'nın ailesi polise ihbarda bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, evlere temizlikçi olarak giden E.A.'nın en son internet uygulaması üzerinden çağrıldığı bir konuma gittiği belirledi. Bölgede çalışmaları genişleten polis, şüpheli olarak gördüğü F.D. isimli bir kişiyi takibe aldı.

Bu sırada polise Beylikdüzü'nde bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarı yapıldı. Adrese giden polis, inşaatın kuyusuna parçalara ayrılarak atılan kadın cesedi ile karşılaştı. 6 parçaya ayrılan ceset, incelemelerin ardından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili şüpheli görülen zanlı F.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Kasten adam öldürme suçundan denetimli serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenilen şüpheli F.D.'nin genç kızı boğarak öldürdüğü, baş, kol, gövde ve bacaklarını parçalara ayırarak siyah bir poşetle inşaatta attığı belirlendi.

İstanbulda kan donduran kadın cinayeti Boğarak öldürüp parçalara ayırdı

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#Kadın Cinayeti#Beylikdüzü#Vahşet

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