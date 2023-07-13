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İstanbul'da kan donduran cinayet! Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar öldürüldü

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#Muhammed Nuh Kasadar#Cinayet#Milli Gazete
İstanbulda kan donduran cinayet Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadarın oğlu Muhammed Nuh Kasadar öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:34

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü kaçırılan Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi Bayrampaşa'da bir evde derin dondurucuda bulundu. Polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği bir kişiyi gözaltına aldı. Poliste yapılan sorgusunda sürekli çelişkili ifadeler veren şüphelinin dengesiz hareketler sergilediği öğrenildi. Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş sosyal medya hesabından "Bugün 05.30'da fidye sürecinde yakalanan katil cinayeti itiraf etti" mesajını paylaştı.

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İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar, kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırıldı. Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis kaçırılan genci bulabilmek için seferber olurken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbulda kan donduran cinayet Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadarın oğlu Muhammed Nuh Kasadar öldürüldü

Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelinin söylediği adreslere 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı bulabilmek için art arda baskınlar yapıldı. Bayrampaşa'da bir eve yapılan baskın ve ardından yapılan aramada Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi evdeki derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu.

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İstanbulda kan donduran cinayet Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadarın oğlu Muhammed Nuh Kasadar öldürüldü


Polis evde yaptığı incelemede Muhammed Nuh Kasadar'ın kaçırıldıktan kısa bir sonra öldürülerek derin dondurucuya konduğunu tespit etti. Ceset kesin ölüm sebebi ve saatinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin ailenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Poliste yapılan sorgusunda sürekli çelişkili ifadeler veren şüphelinin dengesiz hareketler sergilediği öğrenildi. Şüphelinin perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbulda kan donduran cinayet Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadarın oğlu Muhammed Nuh Kasadar öldürüldü
Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar

Milli Gazete GENEL YAYIN YÖNETMENİ KURDAŞ: KATİL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş sosyal medya hesabından "Mustafa Kasadar Hocamızın oğlu Muhammed Nuh, elim bir cinayet sonucu Hakka kavuştu. Pazartesi 15.00'te kaçırılan Muhammed Nuh 19 yaşındaydı. Bugün 05.30'da fidye sürecinde yakalanan katil cinayeti itiraf etti. Bu büyük imtihanda Allah , Kasadar ailesine sabırlar versin" mesajını paylaştı.

Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.

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#Muhammed Nuh Kasadar#Cinayet#Milli Gazete

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