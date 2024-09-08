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İstanbul'da kan donduran cinayet: İş yerinde kafasından vurularak öldürüldü

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#İstanbul#Cinayet#İstanbul Haberleri
İstanbulda kan donduran cinayet: İş yerinde kafasından vurularak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 14:45

Sarıyer'de oto tamircisi iş yerinin önünde kafasından vurularak öldürüldü. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, Huzur Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki oto tamircisi İlhan Gürleyen tamirhanedeki hurda malzemeleri attığı sırada yanına kapüşonlu bir kişi yanaştı. Silahını çıkaran saldırgan Gürleyen'in başına tek el ateş ettikten sonra hızla olay yerinden kaçtı.

İstanbulda kan donduran cinayet: İş yerinde kafasından vurularak öldürüldü

ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Silah sesini duyanlar olay yerine gelenler Gürleyen'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri iş yeri çalışanı Gürleyen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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İstanbulda kan donduran cinayet: İş yerinde kafasından vurularak öldürüldü

Olay yerinden hızla kaçan kapüşonlu kişi tespit edilerek yakalamak için çalışma başlatıldı. Acı haberi alan Gürleyen'in yakınları güçlükle sakinleştirildi.

İstanbulda kan donduran cinayet: İş yerinde kafasından vurularak öldürüldü

ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbulda kan donduran cinayet: İş yerinde kafasından vurularak öldürüldü

İstanbulda kan donduran cinayet: İş yerinde kafasından vurularak öldürüldü

 

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#İstanbul#Cinayet#İstanbul Haberleri

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