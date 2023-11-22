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İstanbul'da kan donduran cinayet: Evini bastığı kadın ile kızına kurşun yağdırdı

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#İstanbul#Sultangazi#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 11:35

Sultangazi'de Mehmet Kaya evini bastığı Şadumane Temuçin'i silahla öldürdü. Sesler üzerine evden kaçan Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu'nu sokakta yakalayan Kaya genç kızı da öldürdükten sonra intihar etti

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Olay, sabah saatlerinde Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Mehmet Kaya, Şadumane Temuçin'in evini bastı. İkili arasında çıkan tartışma sonucunda Kaya yanında getirdiği silahla Temuçin'i öldürdü.

İstanbulda kan donduran cinayet: Evini bastığı kadın ile kızına kurşun yağdırdı

Silah sesi üzerine Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu evden kaçtı. Dayıoğlu'nu sokakta yakalayan Kaya, genç kızı da aynı silahla öldürdükten sonra intihar etti.

İstanbulda kan donduran cinayet: Evini bastığı kadın ile kızına kurşun yağdırdı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede üç kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

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İstanbulda kan donduran cinayet: Evini bastığı kadın ile kızına kurşun yağdırdı

Cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbulda kan donduran cinayet: Evini bastığı kadın ile kızına kurşun yağdırdı

 

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#İstanbul#Sultangazi#Kadın Cinayeti

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