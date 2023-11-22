İstanbul'da kan donduran cinayet: Evini bastığı kadın ile kızına kurşun yağdırdı

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Mehmet Kaya, Şadumane Temuçin'in evini bastı. İkili arasında çıkan tartışma sonucunda Kaya yanında getirdiği silahla Temuçin'i öldürdü.

Silah sesi üzerine Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu evden kaçtı. Dayıoğlu'nu sokakta yakalayan Kaya, genç kızı da aynı silahla öldürdükten sonra intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede üç kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberin Devamı

Cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.