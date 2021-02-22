İstanbul'da kan donduran cinayet! Eşinin kafasına dambıl ile vurarak öldürdü

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Olay Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir binanın giriş katında oturan Erol Yenisu ve Hanife Yenisu boşanma aşamasındaydı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Bugün saat 10.00 sıralarında ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Erol Yenisu, evde bulunan dambıl ile Hanife Yenisu'nun kafasına vurarak öldürdü. Ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.