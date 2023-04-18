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İstanbul'da kan donduran cinayet! Eşini öldürüp kendini ihbar etti

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#İstanbul#Bağcılar#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 09:25

Bağcılar'da, Hüseyin Turan (70), eşi Sevim Turan (62)'ı pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Kendini ihbar eden Turan daha sonra, aynı silahla intihar etti.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bağcılar'a bağlı Yenimahalle'de yaşandı. Hüseyin Turan, eşi Sevim Turan'ı evde pompalı tüfek ile vurduktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, adresin yanlış verilmesi üzerine verilen adreste olumsuzluk ile karşılaşmadı.

İstanbulda kan donduran cinayet Eşini öldürüp kendini ihbar etti

Çiftle birlikte yaşayan yeğenleri Yağmur Turan (35) ise telefon ile kendilerine ulaşamayınca meraklanıp eve geldi. Kapıyı açan olmayınca komşusu Ferhat K.'den yardım alarak kapıyı kırdı. İçeri giren Yağmur Turan, çifti ölü halde buldu. Sevim Turan'ı vurduktan sonra kendini ihbar eden Hüseyin Turan, aynı silahla yaşamına intihar etti. İkinci ihbarın üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemeleri sonrası çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürerken çiftin evinden çıkan muhabbet kuşları ise komşularına teslim edildi.

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İstanbulda kan donduran cinayet Eşini öldürüp kendini ihbar etti

"KENDİ KENDİNİ İHBAR ETMİŞ"

Çiftin komşusu İlhan Uğraş,"İlk ihbarın ardından polisler araştırdılar bir şey bulamadılar ve gittiler. Bir süre sonra tekrar geldiler. Kendi kendini ihbar etmiş. Kimseye bir zararı yoktu. Sessiz biriydi, toplum içine pek çıkmazdı. Sürekli tek başınaydı. Ben bir zararını görmedim. Evlatlık bir kızları vardı. İşte onlardan geriye bu kuşlar kaldı. İki kişilerdi geriye iki kuş kaldı" dedi.

İstanbulda kan donduran cinayet Eşini öldürüp kendini ihbar etti

"ALT KOMŞUMDU, BUGÜNE KADAR HİÇ BAĞIRTI DUYMADIM"

Diğer komşuşarı İbrahim Balk ise "Benim alt komşumdu. Ağır başlı, sakin, melek gibi bir insandı. Hiç mümkün değil inanamıyorum. Bugüne kadar hiç bağırtı duymadım. Benim 18 yıllık komşumdu. Eşi de onun akrabasıydı, nasıl oldu anlamadım" dedi.

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İstanbulda kan donduran cinayet Eşini öldürüp kendini ihbar etti

"KARIMI ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ"

Serpil Kaya ise "Arkadaşımı kahve içmeye çağırdım, cinayetten bahsetti aşağı indim. İçeri giremedik. Kendisi polisi aramış, 'Karımı öldürdüm' demiş. İnsanlar cinnet geçiriyor, böyle bir durumda neden karısını öldürsün?" dedi.

İstanbulda kan donduran cinayet Eşini öldürüp kendini ihbar etti

İstanbulda kan donduran cinayet Eşini öldürüp kendini ihbar etti

İstanbulda kan donduran cinayet Eşini öldürüp kendini ihbar etti

İstanbulda kan donduran cinayet Eşini öldürüp kendini ihbar etti

İstanbulda kan donduran cinayet Eşini öldürüp kendini ihbar etti

İstanbulda kan donduran cinayet Eşini öldürüp kendini ihbar etti

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#İstanbul#Bağcılar#Kadın Cinayeti

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