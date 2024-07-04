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İstanbul'da kamyonun çarptığı balkon çöktü

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#İstanbul#Balkon#Kağıthane
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 10:08

Kağıthane’de, ters yola giren kamyon şoförü bir evin balkonuna çarptı. Balkon yıkılırken, o sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Balkonun yıkılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 1 Temmuz Pazartesi günü, öğle saatlerinde, Harmantepe Atlas Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yola giren kamyon şoförü dar sokakta bir evin balkonuna çarptı.

İstanbulda kamyonun çarptığı balkon çöktü

Çarpmanın etkisiyle balkon yıkıldı. Balkonunun yıkıldığını gören ev sahibi hemen dışarıya çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, balkonun tehlike arz eden betonlarını temizledi. Kamyon ise olay yerinden çekildi. Balkondan düşen beton parçalarının kimseye çarpmaması olası bir facianın önüne geçti.

İstanbulda kamyonun çarptığı balkon çöktü

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, dar sokakta ilerleyen kamyonun balkona çarparak sıkıştığı görülüyor. Kamyon geri gittiğinde balkon yıkılarak beton parçaları sokağa düşüyor.

İstanbulda kamyonun çarptığı balkon çöktü

 

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#İstanbul#Balkon#Kağıthane

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