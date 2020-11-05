İstanbul’da kamuya esnek mesai

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı yeni koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul’da da düzenlemeye gidildi. İstanbul Vali Ali Yerlikaya başkanlığında toplanan İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemleriyle ilgili önemli kararlar aldı. Vali Ali Yerlikaya alınan yeni kararları İstanbul Valiliği’nde yaptığı açıklamayla duyurdu. Vali Yerlikaya, meslek odaları, sendikalar, belediyeler ile işbirliği ve dayanışma içinde olduklarını belirterek şöyle konuştu:

ÖNLEMLERE UYMADA SORUNUMUZ VAR

“Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan yeni önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığımız genelge yayımladı. Artık bazı işyerlerimizin (lokanta, kafe, sinema, kuaför, spor salonu) çalışma saatleri 22.00’de sona erecek. Her alanda denetimleri arttırıyoruz. 22 Ağustos’tan itibaren 2 milyon 289 bin denetim yaptık. Ancak bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Artık kendimize gelmeliyiz. Birinin bizi, işyerimizi, denetlemesine ihtiyaç duymadan kendimiz tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız.

Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda, idari pozisyonda olanlar hariç 60 yaş ve üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacaktır. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.

İstanbul’da tüm sektörlerde 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Yüzde 93.3’ü özel sektörde. Salgınla mücadelede İstanbul için olmazsa olmaz, özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulamasıdır.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE 1.2 MİLYON ÇALIŞAN

Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanımız var. Sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat 07.00’de mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır.”