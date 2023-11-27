İstanbul'da kahreden ölüm: Sigara içmek istedi, feci şekilde can verdi

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Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fikret Elmas(42) sigara içmek için 34 YH 2837 plakalı otomobilini el frenini çekmeden park ederek araçtan indi.

Otomobilin biranda yokuş aşağı hareket ettiğini gören Fikret Elmas, aracın önüne geçerek aracını durdurmak istedi. Park halindeki bir araca da çarpan otomobilin altına kalan Fikret Elmas yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elmas'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kendi aracının altında kalarak hayatını kaybeden sürücü Elmas'ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarttı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Elmas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EL FRENİ ÇEKİLİ UNUTULAN OTOMOBİLİN YOKUŞ AŞAĞI İNMESİ KAMERADA

El fireni çekilmeyen otomobilin yokuş aşağı hareket etmesi çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sokak üzerinde aracıyla seyir halinde ilerleyen Fikret Elmas, aracını park ediyor. Daha sonra araçtan inen Elmas, sigara yakarak otomobilin ön kısmına geçiyor. Bir süre sonra el freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağıya kayıyor.

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