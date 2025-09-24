×
İstanbul'da kahreden olay: Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

İstanbulda kahreden olay: Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 17:37

Eyüpsultan'da yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Topçular Mahallesi'nde ikamet eden baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2), 22 Eylül'de yedikleri yemeğin ardından kusma şikayeti yaşamaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan anne Aleyna Birkent tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ertesi gün sabah saatlerinde çocuklarının yeniden rahatsızlanması üzerine Yücel Birkent tekrar hastaneye başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan 2 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

