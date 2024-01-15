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Beşiktaş'ta kahreden olay! Şehit kızı Nazlı, yangında hayatını kaybetti

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#İstanbul#Beşiktaş#Nazlı Hilal Yalman
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 09:32

Beşiktaş'ta, 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında dumandan zehirlenen Nazlı Hilal Yalman (32) hayatını kaybetti. 1997 yılında görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu öğrenilen Nazlı Hilal Yalman memleketi Bursa'da toprağa verildi.

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Yıldız Mahallesi Döngel Sokak'ta 12 Ocak Cuma saat 02.00'de, 5 katlı binanın giriş katındaki dairede belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan dumanı gören sokak sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Beşiktaşta kahreden olay Şehit kızı Nazlı, yangında hayatını kaybetti

Ekipler bina içine dolan dumanı tahliye ettiği sırada, daire sahibi Nazlı Hilal Yalman salondaki çekyat üzerinde ağır yaralı olarak bulundu.

Beşiktaşta kahreden olay Şehit kızı Nazlı, yangında hayatını kaybetti

Dumandan zehirlendiği belirlenen Yalman, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dağıtım ve kurye hizmetleri verilen bir şirkette satış müdürü olduğu öğrenilen Nazlı Hilal Yalman (32) hastanede hayatını kaybetti.

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Beşiktaşta kahreden olay Şehit kızı Nazlı, yangında hayatını kaybetti

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Nazlı Hilal Yalman, önceki gün memleketi Bursa'da yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Beşiktaşta kahreden olay Şehit kızı Nazlı, yangında hayatını kaybetti

Yalman'ın, 1997 yılında, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu öğrenildi. 

Beşiktaşta kahreden olay Şehit kızı Nazlı, yangında hayatını kaybetti

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#İstanbul#Beşiktaş#Nazlı Hilal Yalman

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