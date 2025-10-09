×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da kahreden olay: 16 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu, anne yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Trafik Kazası#Çocuk Ölümü
İstanbulda kahreden olay: 16 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu, anne yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 16:07

Sancaktepe’de annesiyle yolda yürüyen Ömer G.’ye (5) yolda seyir halinde olan otomobil çarptı. Kazada otomobille park halindeki araç arasında kalan Ömer G. olay yerinde hayatını kaybetti; anne Neriman G. ise yaralandı. Çocuğa çarpan araç sürücüsü Muhammed Furkan Ö. (16) polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü.

Haberin Devamı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, İskenderpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; anne Neriman G. ile yolda yürüyen 5 yaşındaki Ömer G.’ye Muhammed Furkan Ö.’nün (16) kullandığı 34 BTA 843 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobille park halindeki araç arasında sıkışan Ömer G. ile anne Neriman G. yaralandı.

İstanbulda kahreden olay: 16 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu, anne yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri iki araç arasında sıkışan Ömer G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

İstanbulda kahreden olay: 16 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu, anne yaralandı

Haberin Devamı

Yaralanan anne Neriman G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Neriman G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ömer G.’nin cenazesi polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İstanbulda kahreden olay: 16 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu, anne yaralandı

'OTOMOBİLİ BABASININ HABERİ OLMADAN ALDI' İDDİASI

Diğer yandan; 5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan 16 yaşındaki Muhammed Furkan Ö.’nün abisinin üzerine kayıtlı olan aracı, babasının haberi olmadan kaçırarak kazaya neden olduğu iddia edildi. Olayın ardından Muhammed Furkan Ö. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbulda kahreden olay: 16 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu, anne yaralandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Trafik Kazası#Çocuk Ölümü

BAKMADAN GEÇME!