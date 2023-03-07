Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da kadına şiddete, esnaftan müdahale kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Polis#Kemerburgaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 11:11

Kemerburgaz’da ATM önünde işlem yaptığı esnada küfür ettiği iddia edilen şahıs, kendisine tokat atan kadına saldırdı. Yumruk ve tekme atan şahıs, olayı gören esnaf tarafından ensesinden tutularak etkisiz hale getirildi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı olay kameralara yansırken, esnaf Enes Çavuş, “Biz kadına şiddete karşıyız, gerekeni yaptığımı düşünüyorum” dedi.

Haberin Devamı

Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 17.45 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz’da meydana geldi. İddiaya göre ATM önünde işlemini yapan bir kadın ardından yoluna devam etmek istedi. O esnada arkasında bekleyen bir şahıs, kadına küfür etti. Bunu duyan kadın adama yaklaşarak yüzüne tokat attı. Buna öfkelenen şahıs kadına yumruk ve tekmelerle saldırdı. Bunu gören esnaf Enes Çavuş hızla işyerinden çıkarak şahsı ensesinden tutup etkisiz hale getirdi. Kadını kurtaran genç, sonradan gelen arkadaşlarıyla birlikte şahsı uzaklaştırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden uzaklaşan kadın ve şahsın birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

“BİZ KADINA ŞİDDETE KARŞIYIZ”

Olayla ilgili konuşan esnaf Enes Çavuş, “Ben dükkanın içindeydim. İçeriye bağırış sesleri geldi. Çocuk kadına bayağı bir bağırıyordu. Sonra tam kapının girişine geldiğimde çocuğun kadına doğru hamle yaptığını gördüm. Bayağı bir bağırdı ve onu herkesin içinde iterek onu rencide etti. Ben de kadının hak etmediğini düşünüyorum. Kadına bayağı bir müdahale de bulundu. Müdahale etmeseydik kadına da bir zarar verebilirdi. Kadın şikayetçi olmadı, bize teşekkür etti ve olay yerinden ayrıldı. Yaşadıklarından etkilendiğini düşünüyorum. Biz kadına şiddete karşıyız, böyle şeylere izin vermeyiz. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum” dedi.

Haberin Devamı

İstanbul’da kadına şiddete, esnaftan müdahale kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Polis#Kemerburgaz

BAKMADAN GEÇME!

Deprem göçleri ve güvenli şehirler... Türkiye Deprem Tehlike Haritasında sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne Tek tek mercek altına aldık...

Deprem göçleri ve 'güvenli' şehirler... 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne? Tek tek mercek altına aldık...

#Kahramanmaraş Depremi
Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski
Araçlar olası bir depreme hazır mı Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor | 11 SORU 11 CEVAP

Araçlar olası bir depreme hazır mı? Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor? | 11 SORU 11 CEVAP

#Deprem