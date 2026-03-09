×
İstanbul’da kadın yürüyüşleri yapıldı

Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 07:00

8 Mart dolayısıyla kadınlar İstanbul’da gündüz Kadıköy’de mitingde bir araya geldi.

8 Mart Kadın Platformu’nun çağrısıyla düzenlenen mitingde kadınlar, “Koruma, aklama failleri yargıla”, “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganları attı. Kadınlar, ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırılara da tepki gösterdi ve “İranlı kadınlar yalnız değildir” dedi. Basın açıklamasında ise “2025 yılında Türkiye’de 294 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 297 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu” denildi ve sığınma evi sayısının yetersiz olduğu belirtildi. Akşam da 24’üncü Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim’e çağrı yapıldı. Gruplar Sıraselviler Caddesi’nde toplandı. Basın açıklamasının ardından kadınlar yürüyüşü, Cihangir Caddesi’nde sonlandırdı. Eylemde 6 kişi gözaltına alındı.

