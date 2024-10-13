İstanbul’da kadın cinayetleri durmuyor... 7 günde 7 kadın 7 ölüm

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Tartışmalar devam ederken, kadınlar öldürülmeye devam edildi.

KATİLLERİ TANIDIK

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil... Daha önce tanıdıkları 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından 4 Ekim günü canice bıçaklanarak öldürüldü. İkisi de Çelik’i yıllardır tanıyordu. Katil, soğukkanlı bir şekilde iki kadını hayattan kopardıktan sonra intihar etti.

Kübra Güler... Eşinden boşanma aşamasında olan kadın, Bursa’da yaşıyordu. 5 Ekim günü Eyüpsultan’a gelerek çocuklarını görmek istedi. Kayınpederi Mehmet Fidyel, gelinini başından vurarak öldürdü. Güler, çocuklarını görmeye geldiği İstanbul’dan tabutuyla ayrıldı.

Dilber M... Fatih’te 7 Ekim günü sabah saatlerinde eşiyle tartıştı. Eşi Turgut M., tartışma sonrası evden ayrıldı. Akşam eve geldiğinde ise kendini asarak intihar eden Dilber M.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Bıçakla kendine zarar veren Turgut M. hastaneye kaldırıldı. Dilber M.’nin ölümü şüpheli bulundu.

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Berivan Önala... 10 Ekim günü Bakırköy’de gittiği hastanenin bahçesinde, eşi Erhan Önala tarafından vurularak hayatını kaybetti. Eşini vuran Erhan Önala, intihar etti. Erhan Önala’nın 22 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Güler Muslu... 11 Ekim’de Esenler’de eşi Adem Muslu ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Muslu, ruhsatsız tabancasıyla eşini karnından vurdu, daha sonra polisi arayarak, “Yanlışlıkla eşimi vurdum” dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Adem Muslu, karısının kendisini aldattığını öne sürdü.

Gülcan Usal... 11 Ekim’de öğlen saatlerinde Şişli Kuştepe’de, eşi Yılmaz Usal tarafından başından vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Usal kısa sürede yakalandı. Yılmaz Usal’ın daha önceden ‘uyuşturucu kullanmak’, ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘kişilerin huzurunu bozma’ ve ‘rüşvet’ gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Zanlı adliyeye sevk edildi.