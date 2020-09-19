İstanbul’da kademeli mesai başlıyor
İstanbul’da koronavirüs önlemleri kapsamında sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğu azaltmak için kademeli mesaiye geçildi.
Uygulama şimdilik sadece kamuda. Özel sektörde de uzlaşma sağlandığını ve çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Ali Yerlikaya açıkladı:
DERSLER 09.30’DA
◊ Toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı sabah 07.00 ile 09.00 ve akşam 17.00 - 20.00 saatleri arasında hemşehrilerimizi; duraklarda ve toplu taşıma araçlarında, salgın riskinden korumayı hedefledik.
◊ Kamu ve belediyede kademeli mesai saati 28 Eylül’de başlayacak.
◊ Vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz ile İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00’de başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edecekler.
◊ Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 - 16.30 arasında.
◊ Sağlık Teşkilatımız saat 08.30 - 16.30 saatleri arasında.
◊ Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00 - 16.30 saatleri arasında mesai uygulanacak.
◊ 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.30’da resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz; okul öncesi ile özel eğitim ana sınıfı ve 1. sınıflarında okuyan öğrencilerimiz ders başı yapacaklar.
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