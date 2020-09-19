İstanbul’da kademeli mesai başlıyor

Uygulama şimdilik sadece kamuda. Özel sektörde de uzlaşma sağlandığını ve çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Ali Yerlikaya açıkladı:

DERSLER 09.30’DA

◊ Toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı sabah 07.00 ile 09.00 ve akşam 17.00 - 20.00 saatleri arasında hemşehrilerimizi; duraklarda ve toplu taşıma araçlarında, salgın riskinden korumayı hedefledik.

◊ Kamu ve belediyede kademeli mesai saati 28 Eylül’de başlayacak.

◊ Vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz ile İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00’de başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edecekler.

◊ Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 - 16.30 arasında.

◊ Sağlık Teşkilatımız saat 08.30 - 16.30 saatleri arasında.

◊ Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00 - 16.30 saatleri arasında mesai uygulanacak.

◊ 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.30’da resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz; okul öncesi ile özel eğitim ana sınıfı ve 1. sınıflarında okuyan öğrencilerimiz ders başı yapacaklar.