İstanbul’da kaçak matkap operasyonu

Haberin Devamı

Kaçakçıların Çin’den getirdikleri matkap ve hırdavat ürünlerini ülkeye kaçak yollarla soktukları, bu ürünlere dünyaca ünlü markalara ait bandroller taktıkları tespit edildi. Kaçak ürünler, büyük depolara yerleştirildikten sonra hırdavat dükkânlarına satılıyordu.

Salı günü eş zamanlı olarak iki ayrı depoya düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan 405 bin 877 hırdavat malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen matkap seti, elektrikli testere, lokma seti, topuz kilit seti ve boru anahtarı gibi çok sayıda ürün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi. Yakalanan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.