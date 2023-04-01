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İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kaçak İlaç#Operaasyon
İstanbulda kaçak ilaç operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 12:04

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonlarda cinsel içerikli ürünün yanı sıra kaçak kanser, şeker, kan pıhtılaşması ve şizofreni ilaçları ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak olarak getirilen ilaçları

satanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Ocak, Şubat ve Mart aylarında Fatih, Pendik, Bakırköy ve Zeytinburnu'nda takibe alınan 4 farklı adrese yönelik operasyon yaptı. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen değerinde cinsel içerikli ürünler, kanser, şeker, kan pıhtılaşması ve şizofreni ilaçları olan toplam 181 bin 598 adet ilaç ele geçirildi.

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#İstanbul#Kaçak İlaç#Operaasyon

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