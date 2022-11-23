Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da kaçak göçmenlere yönelik operasyon

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kaçak Göçmen#Operasyon
İstanbul’da kaçak göçmenlere yönelik operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 00:58

Bağcılar ve Bahçelievler’de önceden belirlenen adreslerde, kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda göçmen yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında, kaçak göçmenlerin barındırıldığı 'Şok evi' olarak bilinen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul’da kaçak göçmenlere yönelik operasyon

Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 510 Sokak'ta bulunan binaya girmek üzere olan ekipler, 2 kaçak göçmenin daireden çıkarak uzaklaştığını fark etti.

Haberin Devamı

Ekipler, 2 yabancı uyruklu kişiyi bina içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından göçmenlerin, sınır dışı edileceği bildirildi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika… Bakan Akardan F-16 açıklaması: Dört toplantı yapıldı, güzel sonuçlar geldiSon dakika… Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Dört toplantı yapıldı, güzel sonuçlar geldiHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Beyaz Saraydan Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması: Türkiyenin kendisini savunma hakkı varSon dakika: Beyaz Saray'dan Pençe-Kılıç Harekatı açıklaması: Türkiye'nin kendisini savunma hakkı varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kaçak Göçmen#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı