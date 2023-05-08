İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Tekneleri batmak üzereyken kurtarıldılar

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ortaklaşa yaptıkları çalışmada, organize suç örgütü üyelerinin Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenleri deniz yolu ile Karadeniz üzerinden Romanya'ya götürme hazırlığında olduğu bilgisi ulaştı. Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

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