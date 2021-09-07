İstanbul'da kaçak göçmen operasyonları! 46'sı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar'da farklı ülkelerden yasadışı yollarla Türkiye'ye giren kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonlarda, 46 kaçak göçmen yakalanırken bu kişileri yurtdışına çıkarmak isteyen 7 şüphelinin de gözaltına alındığı ifade edildi. Kaçak göçmenlerin taşındığı 4 minibüs ile bir otobüse el konulduğu vurgulandı.



Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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