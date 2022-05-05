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İstanbul’da kaçak göçmen denetiminde 449 kişi yakalandı

#İstanbul#Göçmen#Denetim

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde polis ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 449 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şube ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren göçmenlere yönelik, dün umuma açık alanlarda denetim yaptı.

GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNE GÖNDERİLECEK

Yapılan denetimlerde 206 Afganistan, 111 Pakistan, 132 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 449 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdareleri bünyesindeki geri gönderme merkezlerine gönderilecek.

İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan polisin 4 günde yaptığı denetimlerde toplamda bin 391 kaçak göçmen yakalandığı bunlardan suça karışan 209 kişi hakkında adli işlem uygulandığı, bin 182 tanesinin de sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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#İstanbul#Göçmen#Denetim

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