İstanbul'da kaçak göçmen denetimi

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde çok sayıda polisin katılımıyla kaçak göçmenlere yönelik denetimler yapıldı. Akşam saatlerinde Ümraniye Dudullu Meydanı'nda yapılan denetimlerde polis ekipleri şüpheli buldukları kişilerin kimlik sorgulamalarını yaptı. Kimliğini gösteremeyen yabancı uyruklu vatandaşlar gözaltına alınarak çevre karakollara teslim edildi.



Esenler'de de Menderes metro istasyonu çıkışında, kaçak göçmenlerle ilgili denetim yapıldı. Ekiplerin saat 21.00 sıralarında başladığı denetimde birçok kişinin kimlik kontrolleri yapılarak üstü arandı.



Güngören'de ise 3 farklı adreste saat 20.00'de başlayan denetim, 23.00'a kadar devam etti. Toplu taşıma araçları, şahsi araçlar durduruldu ve şüpheli görülen kişilerin kimlik ve evrak kontrolü yapıldı. Kaçak göçmenler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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DENETİMLER DEVAM EDECEK



Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde polis ekipleri, yabancı uyruklulara yönelik kimlik, vize, oturma izni ve kayıtlı oldukları ilin dışında olup olmadıklarına yönelik çalışma yaptı. Kağıthane Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde adresi Mardin'de görünen bir kişi gözaltına alındı. İlçe genelinde yapılan denetimde gözaltına alınanlar Çağlayan Polis Merkezi'nde işlemlerinin yapılmasının ardından Tuzla'daki İl Göç İdaresine gönderildi.



Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.