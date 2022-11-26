Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da kaçak diş muayenehanesine baskın: Sahte diş hekimi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Kağıthane#Sahte Doktor #Diş Muayenesi
İstanbul’da kaçak diş muayenehanesine baskın: Sahte diş hekimi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 10:30

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak olarak faaliyet gösteren bir diş muayenehanesine baskın düzenledi. Kapısında sıra bekleyenlerin de olduğu muayenehanede herhangi bir belge ibraz edemeyen sahte diş hekimi gözaltına alındı. Tedavide kullanılan sedye ve malzemelere el konurken, o anlar kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik yaptığı çalışmalarda Sultanselim Mahallesi’nde bir diş muayenehanesinin kaçak olarak faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Yapılan fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, muayenehaneye baskın düzenledi. Baskında muayenehanenin girişinde insanların sıra beklediğini gören polis ekipleri, içeride hastaları tedavi ettiği öğrenilen yabancı uyruklu sahte kadın doktor M.A.’ya iş yerinin ve kendisinin yetki evraklarını sordu.

Gözden Kaçmasın

Hayvan barınağında vahşet: Kamerayla koruyalımHayvan barınağında vahşet: Kamerayla koruyalımHaberi görüntüle

Sahte doktor M.A. belge gösterememesi üzerine gözaltına alınırken, tedavide kullanılan tıbbi malzeme, ilaç ve muayene sedyeleri ile çok sayıda malzemeye ise el konuldu. Baskın anları ise kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan M.A.’nın emniyette ifadesi alınarak, “yetkisiz hekimlik suçu” maddesinden adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.A., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kağıthane#Sahte Doktor #Diş Muayenesi

BAKMADAN GEÇME!

1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası
Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası
Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası