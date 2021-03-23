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Haber Giriş: 23.03.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

İstanbul'da kabusu yaşatmışlardı! 'Fino Gürkan' çetesiyle ilgili flaş gelişme

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İstanbul Güngören’de esnafın kabusu olan, hamile bir kadının da bebeğine düşürmesine sebebiyet veren “Fino Gürkan” çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çete lideriyle 12 şüpheli gözaltına alındı. CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday ve Güngör Yılmaz'ın özel haberi.

İstanbul'da esnafa kabus yaşatan, hamile bir kadının bebeğini kaybetmesine sebebiyet veren çete çökertildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Fino Gürkan olarak bilinen organize suç örgütü Güngören’de faaliyet gösteriyordu. Çete üyeleri hedef aldıkları esnaftan haraç aldı. Kendilerine tepki gösterenleri ise silahla yaraladı.

HAMİLE KADIN BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Çetenin hedefinde bir çiğ köfteci dükkanı da vardı. Dükkanı zorla ele geçirmeye çalışan çete üyeleri işyeri sahibini de darp etti. Öldüresiye dövülen adam, hamile eşi zarar görmesin diye aracına bindirdi. Ancak çete üyeleri hamile kadının bulunduğu araca da saldırdı. Korku ve üzüntü yaşayan genç kadın 8 aylık bebeğini düşürdü.

KESİLEN CEZAYA KIZIP ARAÇ YAKTILAR

Çete üyelerinin yaptıkları bunlarla da sınırlı kalmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için polis ekipleri cezai uyguladı. Bunun üzerine çete üyeleri kesilen cezaya kızıp 2 aracı da ateşe verdi.

İstanbulda flaş operasyon Çete örgütü lideri Fino Gürkan yakalandı
İstanbul'da flaş operasyon! Çete örgütü lideri 'Fino Gürkan' yakalandı!

SİLAHLARLA POZ VERDİLER

Öte yandan çete üyelerinin sosyal medya hesapları da incelendi. Şüphelilerin korku salmak için sürekli sosyal medya hesaplarında silahlı görüntüler paylaştıkları ortaya çıktı.


İstanbulda kabusu yaşatmışlardı Fino Gürkan çetesiyle ilgili flaş gelişme


POLİS EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ

Esnafa kabusu yaşatan çeteyi İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldı. Şüphelilerin kimliği ve adresleri belirlenince harekete geçildi. Özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çete lideriyle birlikte 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde silahlar ve bir adet tapu ele geçirildi. Emniyete götürülen Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbulda kabusu yaşatmışlardı Fino Gürkan çetesiyle ilgili flaş gelişme

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