İstanbul'da jet ski ile denize açılan iki arkadaş suya düştü: 1 ölü

Haberin Devamı

Olay, saat 15.00 sıralarında Yalıköy Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladıkları jet ski ile denize açılan iki arkadaş İlbey Kadir G. ve Yunus Emre Dilmen, henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, acil sağlık, jandarma, AFAD, arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri geldi. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında, denize düşenlerden İlbey Kadir G. kolu kırık olarak denizden çıkarıldı. İlbey Kadir G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Ekipler, denize düşen diğer kişi Yunus Emre Dilmen'i bulmak için denizde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar kapsamında Dilmen, ölü olarak bulundu. Yunus Emre Dilmen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde ailesine teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Yunus Emre Dilmen'in babası Levent Dilmen konuyla ilgili şikayetçi olurken, jet ski'nin incelemeye gönderildiği öğrenildi.