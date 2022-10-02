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İstanbul'da jandarmanın operasyonunda 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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#İSTANBUL#Narkotik#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 09:18

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Esenyurt ve Küçükçekmece'de 3 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda toplam 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aldıkları istihbarat üzerine yaptıkları 3 ay süren fiziki takibin ardından Esenyurt ve Küçükçekmece'de bulunan 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen evlere uyuşturucuyu sevkiyatı yaptığı belirlenen otomobil durdurularak narkotik köpeği ile arandı.

Operasyonlarda, 31 kilogram methamfetamin, 13 kilogram kokain olmak üzere toplam 44 kilo uyuşturucu madde, 1 adet öğütücü mikser ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elde ettikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul ili genelinde torbacılara dağıtma hazırlığında olan G.A., C.Ö., K.Ö. ve M.B. isimli (4) şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

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#İSTANBUL#Narkotik#Polis

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