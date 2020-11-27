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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 11:51 | Son Güncelleme:

İstanbul'da Jandarmadan şehirlerarası otobüslerde koronavirüs denetimi

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İstanbul'da Jandarmadan şehirlerarası otobüslerde koronavirüs denetimi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından önceki gün yayınlanan genelge kapsamında yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri sürüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğunlaştırılmış denetimlerin ikinci gününde Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy Gişelerde şehirlerarası yolcu otobüslerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik HES Kodu ve maske denetimi yaptı.

İstanbulda Jandarmadan şehirlerarası otobüslerde koronavirüs denetimi
Otoyol Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş ve Motosikletli Trafik Asayiş Timlerinin katılımındaki denetimlerde, Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy gişelerinde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler durdurularak, yolcuların HES Kodların olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler yolcuların ve otobüs personelinin maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda da uyarılarda bulundu.

DENETİMLERDEN MEMNUNUZ

İstanbul’dan Amasya giden Menekşe Karataş “ Denetimlerden çok memnunuz. Otobüs içerisi kapalı alan olduğu için sık sık denetimlerin yapılması gerekiyor.’ dedi Otobüs sürücüsü Mehmet Ülkü de ”Dünyada salgın hastalık var. Hastalıktan korunmak için tedbirlerimizi almamız lazım. Her şeyi devletten beklemememiz lazım. Hijyen, Maske ve Temizlik kuralarına dikkat ettiğimiz zaman her şeyi aşarız. Otobüsümüzde bu kurallara dikkat ediyoruz.“ diye konuştu.

 

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