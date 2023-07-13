İstanbul'da Jandarma'dan kaçak göçmenlere denetim

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda jandarma personelinin katılımıyla, metro istasyonları giriş çıkışlarında, park ve bahçelerde düzensiz göçmenlere yönelik denetimler yapıldı. Ekipler, Yüksek Hızlı Tren'deki yolcuların da kimliklerini kontrol etti.

Yapılan denetimlerde, yabancı uyrukluların kimlik, vize, oturma izni ve kayıtlı oldukları ilin dışında olup olmadıkları kontrol edildi. Evraklarında eksik bulunan ve adresleri başka illerde görülen yabancı uyruklular, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaların genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi. (DHA)