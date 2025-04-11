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İstanbul'da izinsiz protestolarda tutuklanan 34 öğrenci tahliye edildi

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Ekrem İmamoğlu#Tahliye
İstanbulda izinsiz protestolarda tutuklanan 34 öğrenci tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 17:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 49 sanıktan tutuklu 34'ü tahliye edildi.

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İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi, 49 sanık hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verdi.

Sanık avukatlarının, müvekkillerinin tahliye edilmesine ilişkin dilekçelerini inceleyen mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, kanunda belirlenen cezanın alt ve üst sınırını dikkate alıp, suçun katalog suçlardan olmadığını kaydetti.

Mahkeme, mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, sanıkların sabit ikametgah sahibi oluşu ve kaçma şüpheleri olmadığını değerlendirerek, özellikle tensip kararı ile verilen tutukluluk halinin devamına ilişkin karara sunulan itiraz dilekçe içeriklerinin dikkate alındığını belirtti.

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Sanıkların adil yargılanma hakkına sahip olduğunun gözetildiğini vurgulayan mahkeme, bu hususlar dikkate alındığında tutuklu 34 sanığın üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı tahliyelerine karar verildiğini kaydetti.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı, ardından bu kararın 4 gün daha uzatıldığı belirtiliyor.

İstanbul'da farklı noktalarda söz konusu yasaklama kararlarına uymayarak çeşitli toplantı, gösteri ve yürüyüşler düzenlendiğinin tespit edildiği anlatılan iddianamede, şüphelilerin İstanbul Valiliğince alınan yasaklama kararına ve dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü"nde bulunmaya devam ettikleri ve uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri aktarılıyor.

İddianamede 49 şüphelinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Ekrem İmamoğlu#Tahliye

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