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İstanbul'da izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 102 kişi tahliye edildi

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#İSTANBUL
İstanbulda izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 102 kişi tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 16:07

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik düzenlediği soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katıldıkları iddiasıyla tutuklanan 104 kişiden 102'si tahliye edildi. Tahliye kararı verilenler arasında Berkay Gezgin de var.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılanlardan 139 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 104'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak haklarında 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Tutukluluk durumları yeniden değerlendirilen şüphelilerden, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun kampanyalarında kullandığı 'Her şey çok güzel olacak' sloganının sahibi olan Berkay Gezgin'in de bulunduğu 102 kişi, haklarında 'Yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye edildi.

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#İSTANBUL

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