İstanbul'da izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 102 kişi tahliye edildi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılanlardan 139 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 104'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak haklarında 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Tutukluluk durumları yeniden değerlendirilen şüphelilerden, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun kampanyalarında kullandığı 'Her şey çok güzel olacak' sloganının sahibi olan Berkay Gezgin'in de bulunduğu 102 kişi, haklarında 'Yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye edildi.

Gözden Kaçmasın İmamoğlu iddianamesi kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu Haberi görüntüle