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İstanbul'da işyerinde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Şüpheli gözaltına alındı

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#İstanbul#Esenyurt#Taciz
İstanbulda işyerinde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 00:41

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde 15 yaşındaki kız çocuğuna yönelik taciz iddiası mahallede gerginliğe neden oldu. Taciz iddiasının gerçekleştiği iş yerinin sahibi K.A. gözaltına alınırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi 55. Sokak'ta bulunan çiğ köfte dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, çiğ köfte dükkanına gelen 15 yaşındaki kız çocuğu iş yeri sahibi K.A.'nın tacizine uğradı.

ORTALIK KARIŞTI

Kızın evine giderek ailesine durumu anlatması üzerine yakınları çiğ köfteciye giderek K.A.'yı darbetti. Tarafları ayırmaya çalışan mahalleli polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheli dükkanın içine kaçarak iş yerinin kapısını kilitledi. Küçük kızın yakınları polis ekiplerinin müdahalesine rağmen iş yerinin kapısına zarar vererek şüpheliyi darbetmeye çalıştı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis, kalabalığı dağıtırken K.A. yaralı olarak ambulansla önce hastaneye ardından polis merkezine götürülerek gözaltına alındı.

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Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ederken sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı.

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#İstanbul#Esenyurt#Taciz

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