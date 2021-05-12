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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.05.2021 - 01:23 | Son Güncelleme:

İstanbul'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

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İstanbul'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırıları, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının çağrısıyla Fatih'te Vatan Caddesi'nde araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğuna doğru harekete geçti. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren vatandaşlar, taşıdıkları Filistin ve Türk bayraklarıyla konsolosluk önünde toplandı. Gruptakiler sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Gruptakilerin başkonsolosluk önündeki protestoları devam ediyor.

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