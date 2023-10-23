İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önündeki protestoda 9 kişi serbest

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İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının ardından 17 Ekim’de İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık bir grup protesto eylemleri yaptı. Bariyer kuran polis ekiplerine saldırıp havai fişek patlatan kalabalık grup, 43’ü polis olmak üzere toplam 63 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Olayların ardından konuyla ilgili inceleme başlatan polis, bariyerleri zorlayarak konsolosluğun bulunduğu plaza içerisine girmeye çalışan ve olayları provake eden 6 kişi ile konsolosluk yakınında bulunan bir işyerine ve konsolosluk çevresine saldırıda bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca olay günü konsolosluğa yakın bir sokakta üzerlerinde çeşitli boyutlarda taş ve torpil ele geçirilen 3 kişi ile, olay yerinde havai fişek patlattığı belirlenen 1 kişi daha yakalandı.

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Gözaltına alınan toplam 18 kişi işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerden 9’u işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 8’i adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 9 kişinin ise işlemleri devam ediyor.