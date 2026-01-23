×
İstanbul'da iş yerini kurşunlayan 6 şüpheli gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 08:39

İstanbul'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yönelik gerçekleşen kurşunlama olayıyla ilgili çalışma başlattı. Olayın ardından iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı şekilde incelendi. İncelemelerde, saldırının bir araç içerisinden gerçekleştirildiği belirlendi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, saldırıda kullanılan aracın plakasının sahte olduğu ve aracın çalıntı olduğu tespit edildi.

Araç, yapılan takip sonucu bir hastanenin otoparkında terk edilmiş halde bulundu. Olaya karıştığı ve bağlantısı olduğu belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

