İstanbul'da iş yerindeki kasadan 350 bin lira çalan hırsızlar kamerada

Olay geçtiğimiz pazar saat 01.00 sıralarında Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre kimliği henüz belirlenemeyen yüzleri maskeli iki kişi, iki katlı binanın giriş katında bulunan makine kalıp atölyesine geldi. Atölyenin havalandırma bölümünde makasla demirleri kesip içeriye giren hırsızlar, atölyenin yazıhane bölümündeki kasaya yöneldi. Kasayı açan şüpheliler. yaklaşık 350 bin lira değerinde ziynet eşyası, çekler ve bir miktar parayı alıp kaçtı. Sabah iş yerini açmaya gelen Yavuz Selim Erensayın durumu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri atölyede inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

"DEMİRLERİ MAKAS YARDIMIYLA KESİP İÇERİ GİRMİŞLER"



İş yeri sahibi Yavuz Selim Erensayın, "Cumartesi akşam iş yerimizi kapatarak paydos ettik. Pazartesi sabah geldiğimizde, havalandırma bölümünün kilidi kırıp demirleri makas yardımıyla kesmişler. Zayıf biri muhtemelen buradan içeriye giriyor. İçeri girdikten sonra yazıhaneye yöneliyor. Buradan dolabı açarak kasanın anahtarını buluyor. Kasayı açarak içerisinden 350 bin lira değerinde eşimin ziynet eşyaları, çek ve bir miktarda parayı alıp kaçıyor. Kapılarda herhangi bir zorlama yoktu. Girdikleri yerden kaçıyorlar" dedi. HIRSIZLARIN ATÖLYEYE GELME ANI KAMERADA



Şüphelilerin atölyeye gelme anı çevredeki kameralara da yansıdı. Görüntülerde yüzleri maskeli iki kişinin ellerinde bir poşetle atölyeye doğru yöneldikleri görülüyor.