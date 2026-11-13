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İstanbul'da İş yeri ve araçları kurşunlayan suç örgütüne operasyon: 22 gözaltı

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#İstanbul#Suç Örgütü#Nitelikli Yaşam
İstanbulda İş yeri ve araçları kurşunlayan suç örgütüne operasyon: 22 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 08:15

İstanbul’da nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs ve iş yeri ile araç kurşunlama olaylarının da aralarında bulunduğu 15 ayrı eyleme karıştıkları belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Anadolu Yakası’nda eylemlerde bulunan silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda örgüt üyelerinin nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silahlı tehdit ve suç üstlenme suçları kapsamında 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

Çalışmaların ardından bu sabah şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca ve bin 720 fişek ele geçirildi.

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#İstanbul#Suç Örgütü#Nitelikli Yaşam

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