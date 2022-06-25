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İstanbul'da iş insanını 'kağıtları solüsyonla euroya çevireceğiz' diyerek dolandırdılar

#Istanbul#Dolandırıcılık#EURO

Sosyal medya üzerinden tanışarak samimiyet kurdukları iş insanını ellerindeki özel kağıtları solüsyon yöntemiyle euroya dönüştürdüklerini söyleyerek 35 bin euro dolandıran Kamerun uyruklu iki şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerde yapılan aramada yeşil sıvıyla yıkanmış bir miktar döviz ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da polise başvuran Hasan H.Ö.(41), sosyal medya üzerinde tanıştığı kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi. İş insanı Hasan H.Ö. poliste verdiği ifadesinde "Onlarla sosyal medya üzerinden tanıştım. Birlikte asansör işi yapacaktık. Samimiyetimiz ilerleyince bana ellerinde özel kağıtlar olduğunu, bunları özel bir solüsyonla yıkadıklarında euroya dönüştüklerini söyledi. Bu solüsyonu almak için 35 bin euro lazım olduğunu parayı vermem durumunda bana bir gün sonra 150 bin euro vereceklerini söylediler." dedi.

İstanbulda iş insanını kağıtları solüsyonla euroya çevireceğiz diyerek dolandırdılar

"BEYAZ KAĞITLARA YEŞİL SIVI DÖKTÜKLERİNDE EURO OLDU, ONLARA İNANDIM"

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Güven sağlamak için kendisine bir de gösteri yapıldığını söyleyen Hasan H.Ö. "Bana beyaz kağıtlar getirdiler. Bir şişenin içindeki yeşil sıvıyı döktüklerinde kağıtlar euro oldu. Onlara inandım." dedi.

İstanbulda iş insanını kağıtları solüsyonla euroya çevireceğiz diyerek dolandırdılar

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Hasan H.Ö.'ye şüphelileri telefonla aramasını ve biraz daha para vermek istediğini söylemesini istedi. Bir alışveriş merkezinde verilen randevu yerine polis de gitti. Şüpheliler iş insanıyla buluşarak bir miktar daha para aldıktan sonra polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyon anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbulda iş insanını kağıtları solüsyonla euroya çevireceğiz diyerek dolandırdılar

Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen Kamerun uyruklu Cyrus D.B.(46) ile Francis C.(46) üzerinden yeşil bir sıvı ile yıkanmış bir miktar döviz ele geçirildi. Şüphelilerle emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbulda iş insanını kağıtları solüsyonla euroya çevireceğiz diyerek dolandırdılar

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#Istanbul#Dolandırıcılık#EURO

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