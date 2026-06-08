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İstanbul'da iş insanını kaçırıp 3 milyon lira fidye istediler

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#İstanbul#İş İnsanı#Fidye
İstanbulda iş insanını kaçırıp 3 milyon lira fidye istediler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 11:49

İstanbul'da bir şebeke tarafından kaçırılan iş insanı kabusu yaşadı. Gelen ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bağcılar’da iddiaya göre alacaklarını tahsil etmek isteyen şüpheliler, S.K. isimli iş insanını kaçırarak ailesinden 3 milyon lira fidye İstedi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla iş insanı kurtarılırken olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 Haziran saat 00.20 sıralarında 100. Yıl Mahallesi’nde iş yerinden bir kişinin zorla araca bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İstanbulda iş insanını kaçırıp 3 milyon lira fidye istediler

Yapılan çalışmalarda, kaçırılan kişinin iş insanı S.K. olduğu ve akrabası İ.K. üzerinden alacak iddiası bulunan kişiler tarafından olayın gerçekleştirildiği belirlendi. Şüphelilerin, S.K.’nın ailesini arayarak 3 milyon lira fidye talep ettikleri belirlendi.

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İstanbulda iş insanını kaçırıp 3 milyon lira fidye istediler

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BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ EVE OPERASYON

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, S.K.’nın Büyükçekmece’de bir evde zorla tutulduğunu belirledi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda Özel Harekat polisleri de görev aldı. Operasyonda iş insanı sağ olarak kurtarılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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İstanbulda iş insanını kaçırıp 3 milyon lira fidye istediler

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 3’ünün tutuklanmasına, 1’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 

İstanbulda iş insanını kaçırıp 3 milyon lira fidye istediler

İstanbulda iş insanını kaçırıp 3 milyon lira fidye istediler

 

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#İstanbul#İş İnsanı#Fidye

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