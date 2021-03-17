İstanbul'da iş çıkış saatinde yoğun trafik

İstanbul'da iş çıkış saatinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. D-100 Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 17.30 itibariyle yüzde 69 olarak görülüyor.

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