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DHA
Haber Giriş: 17.03.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

İstanbul'da iş çıkış saatinde yoğun trafik

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İstanbul'da iş çıkış saatinde yoğun trafik

İstanbul'da iş çıkış saatinde meydana gelen trafik hayatı olumsuz etkiliyor. İBB tarafından paylaşılan haritaya göre saat 17.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak dikkat çekiyor.

İstanbul'da iş çıkış saatinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. D-100 Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 17.30 itibariyle yüzde 69 olarak görülüyor.  

İstanbulda iş çıkış saatinde yoğun trafik

 

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