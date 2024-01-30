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İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz'e silahlı saldırı

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#İSTANBUL#Solo Holding#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 16:23

İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in bulunduğu otomobile motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Hakan Cengiz'in şoförü Muhammet Yaşar yaralandı.

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Olay saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiinde meydana geldi. Solo Holding’in sahibi Hakan Cengiz ve Zehra Cengiz’in içinde bulunduğu araca, seyir halindeyken motosikletli saldırganın silahlı saldırısına uğradı.

Yapılan silahlı saldırıda, iş insanı Cengiz ve eşi yara almadan kurtulurken, şoförler Muhammet Yaşar yaralandı. Kurşunlanan aracın önündeki araca çarpıp durduğu öğrenildi. Silahlı saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, yaralanan Yaşar hastaneye kaldırıldı.

İstanbulda iş adamı Hakan Cengize silahlı saldırı

Polisin yapığı çalışmalarda silahlı saldırıyı motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan tespitlere göre araca yanaşan motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi araca ateş açtı. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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İstanbulda iş adamı Hakan Cengize silahlı saldırı

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#İSTANBUL#Solo Holding#Trafik

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