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İstanbul'da inşaatın çevresindeki çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Bağcılar#Kentsel Dönüşüm
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 07:54

İstanbul Bağcılar’da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında çevredeki 2 binanın duvarlarında çatlak ve yarıklar oluştuğunun belirlenmesi üzerine tedbir amaçlı toplam 4 bina tahliye edildi.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak’ta meydana geldi. İnşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişikteki 2 binanın duvarlarında çatlaklar ve binanın girişinde yarıklar oluştuğu tespit edildi. Binadan seslerin geldiğini duyan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İstanbulda inşaatın çevresindeki çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi

BİNALAR MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde 2 apartmanın duvarlarında kısmi çatlak ve binanın girişinde ise yarıklar oluştuğu belirlendi.

İstanbulda inşaatın çevresindeki çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi
Bu binalar tahliye edilerek mühürlenirken, bitişikte bulunan 2 bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekipler, şerit çekerek sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

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‘YETKİLİLER NE KARAR VERECEKLER ONU BEKLİYORUZ’

Bina sakini İrfan Uluç, “Burada inşaat yapıyorlar, hafriyat çıkartıyorlar. Binanın alt tarafında hafriyat çıkartırken fazla çıkartmışlar, o yüzden binada kayma olmuş. Biz de tedbiren binayı boşalttık. Şu an için yetkililer ne karar verecekler onu bekliyoruz” dedi. (DHA)

İstanbulda inşaatın çevresindeki çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi

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#İSTANBUL#Bağcılar#Kentsel Dönüşüm

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