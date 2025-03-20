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İstanbul'da inşaat iskelesinin düşmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

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#İstanbul#Ümraniye#İnşaat
İstanbulda inşaat iskelesinin düşmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 14:30

Ümraniye'de 7 katlı inşaat halindeki binanın beşinci katında bulunan dış cephedeki iskelenin çökmesi sonucu düşerek ağır yaralanan inşaat işçileri Halil Bülbül ve İsmail Bülbül hayatını kaybetti.

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Olay, geçtiğimiz gün saat 11.00 sıralarında, Ümraniye Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan TOR Holding'e ait 7 katlı inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Binanın beşinci katındaki dış cephesinde bulunan iskelenin çökmesi sonucu İsmail Bülbül ve Halil Bülbül isimli iki işçi düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılar İsmail Bülbül ve Halil Bülbül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbulda inşaat iskelesinin düşmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden işçilerin Şanlıurfa Suruç'ta yaşadıkları, İstanbul'a çalışmak için geldikleri ve akraba oldukları öğrenildi. Halil Bülbül ve İsmail Bülbül'ün cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi.

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İstanbulda inşaat iskelesinin düşmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

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#İstanbul#Ümraniye#İnşaat

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