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İstanbul'da inşaat çalışması sırasında yol çöktü: Ekipler çevrede önlem aldı

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#İstanbul#Yol#Gaziosmanpaşa
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 10:08

Gaziosmanpaşa’da Salı günü aşam saatlerinde inşaat çalışması sırasında yol çöktü. Çöken yolla birlikte doğalgaz borusu da zarar gördü. İGDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla gaz akışı kesilirken, yol önlem amacıyla kapatıldı.

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Olay saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak’ta meydana geldi. Sokakta devam eden inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yer altından geçen doğalgaz borusu zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, gaz akışını kesti. Çöken yolun etrafı demir sacla kapatılarak önlem alındı.

İstanbulda inşaat çalışması sırasında yol çöktü: Ekipler çevrede önlem aldı

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan çöken yol drone ile havadan görüntülendi. Çökmenin meydana gelmesiyle inşaat çalışmalarına da ara verildi. Çöken yolun çevresi ve inşaat alanına doğru kayan toprak drone görüntülerine yansıdı.

İstanbulda inşaat çalışması sırasında yol çöktü: Ekipler çevrede önlem aldı

İstanbulda inşaat çalışması sırasında yol çöktü: Ekipler çevrede önlem aldı

İstanbulda inşaat çalışması sırasında yol çöktü: Ekipler çevrede önlem aldı

 

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#İstanbul#Yol#Gaziosmanpaşa

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