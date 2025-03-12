×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da inşaat çalışması sırasında yol çöktü

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul #Bahçelievler#İGDAŞ
İstanbulda inşaat çalışması sırasında yol çöktü
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 01:34

İstanbul Bahçelievler'de inşaat çalışmaları sırasında yolda çökme meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapatırken tedbir amaçlı sokağın elektrikleri kesildi.

Haberin Devamı

Olay, saat 22.30 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Şevkat Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan inşaat çalışmaları sırasında yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine zabıta, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi.

İstanbulda inşaat çalışması sırasında yol çöktü

BEDAŞ ekipleri önlem amaçlı elektrikleri keserken, İGDAŞ ekipleri gaz kaçağı ihtimaline karşı incelemelerde bulundu. Olay erinde ekiplerin aldığı önlemler devam ederken, çöken kısım demir plakalarla kapatıldı. Ekipler tedbir amaçlı sokağı trafiğe kapattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bahçelievler#İGDAŞ

BAKMADAN GEÇME!