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İstanbul'da inşaat alanında toprak kaydı, yolda çatlak oluştu

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#Toprak Kayması#İnşaat Kazası#Sultangazi
İstanbulda inşaat alanında toprak kaydı, yolda çatlak oluştu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 09:29

Sultangazi'de site inşaatı olduğu öğrenilen alanda toprak kayması meydana geldi. Kayma sonrasında inşaatın bulunduğu sokakta kısmi çatlama meydana geldi.

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Olay, 01.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2275. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site inşaatı olduğu öğrenilen çalışma sahasında henüz bilinmeyen sebeple toprak kayması meydana geldi. Kayma sebebiyle inşaatın bulunduğu sokakta kısmi çatlama olduğu görüldü.

İstanbulda inşaat alanında toprak kaydı, yolda çatlak oluştu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri geldi. Çatlama ve toprak kayması sebebiyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, yapılan kontrollerin ardından çatlama yaşanan sokağa giriş ve çıkışlar zabıta ekipleri tarafından güvenlik bandıyla kapatıldı. Kayma sebebiyle sokakta yaşanan hasarın ne kadar büyük olduğu sabah saatlerinde yapılacak çalışmalar sonrası belli olacağı öğrenildi.

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İstanbulda inşaat alanında toprak kaydı, yolda çatlak oluştu

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#Toprak Kayması#İnşaat Kazası#Sultangazi

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