İstanbul'da inşaat alanında toprak kaydı, yolda çatlak oluştu

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Olay, 01.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2275. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site inşaatı olduğu öğrenilen çalışma sahasında henüz bilinmeyen sebeple toprak kayması meydana geldi. Kayma sebebiyle inşaatın bulunduğu sokakta kısmi çatlama olduğu görüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri geldi. Çatlama ve toprak kayması sebebiyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, yapılan kontrollerin ardından çatlama yaşanan sokağa giriş ve çıkışlar zabıta ekipleri tarafından güvenlik bandıyla kapatıldı. Kayma sebebiyle sokakta yaşanan hasarın ne kadar büyük olduğu sabah saatlerinde yapılacak çalışmalar sonrası belli olacağı öğrenildi.

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