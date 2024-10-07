İstanbul'da ilk kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Şen'den yeni hava durumu uyarısı

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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'SONBAHAR SICAK GEÇECEK'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Batı Karadeniz' ve Doğu Karadeniz dışındaki bölgelerde yağışlar yine az gidiyor. Yani Eylül ayında beklentilerimizin altında yarışlar geçiyor, ekim ayında o şekilde geçecek gibi görünüyor. Sıcaklık tahmini bu şekilde yapmıştık zaten bu sene, sonbahar sıcak geçecek ortalamanın üzerinde. Yağışın biraz canlanacağını tahmin ediyorum ancak çok fazla canlanmadı yağışlar.

Kışa bakacağız kış, bu sene La Nina’lı bir kış geçireceğiz. Dolayısıyla sıcaklıklar, aşırı sıcaklıklar olmayacak bu sene. Yağışlarda da biraz, geçen seneye göre biraz daha fazla olacak gibi görünüyor. Tarımsal açıdan bunu da söyleyelim.

İSTANBUL'DA YILBAŞINDAN ÖNCE KAR YOK

Kar yağacak mı? Evet, yani Anadolu'ya kar yağacak, geçen sene de kar yağmıştı Anadolu'ya. Ama bu sene biraz daha iç Anadolu ve batıya doğru kar yağışını göreceğiz. İstanbul'da kar yağacak mı? Tabi en önemli soru bu. Neden önemli? Çünkü İstanbul'da 20 milyona yakın insan yaşıyor. O yüzden İstanbul'a baktığımız zaman yılbaşından önce pek bir kar yağışı görülmüyor

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Sıcaklıklar ekim ayında da yüksek geçecek. Ama Ocak ayında 1-2 gün kar yağma olasılığı İstanbul'da göreceğiz. Yani yerde tutar mı tutmaz mı? Ama havada göreceğiz büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla bu senenin kışını da bu şekilde geçireceğiz gibi geliyor.

'YAĞIŞLAR GEÇEN SENEYE GÖRE BİRAZ ARTACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Yani daha geçen sene çok sıcak bir kış geçirdik geçen sene. Hem dünyada hem Türkiye'de. Ama bu sene ortalamaların civarında veya ortalamaların bir türlü üzerinde sıcaklıklarla geçecek. Ama yağışlar da geçen seneye göre biraz artacak gibi gözüküyor. Ama sonbahardaki yağışlar çok tatmin edici ve değil. Ama yine de yağışsızlıktan daha iyidir. Yağışlar haftada 1 olsa da Marmara bölgesinde yağıyor. Ama Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'deki yağışlar, önemli yağışlar devam ediyor

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 26

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Az bulutlu 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33